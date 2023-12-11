Верховний суд Індії позбавив Джамму та Кашмір особливого статусу

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Верховний суд Індії визнав законним рішення уряду від 2019 року і позбавив особливого статусу територію Джамму та Кашмір. З її складу виводять область Ладакх, а сама територія регіону після місцевих виборів і до кінця вересня 2024 року має стати штатом Індії.

Про це пише Reuters.

Премʼєр Індії Нарендра Моді привітав рішення суду. Він заявив, що вирок суду допоможе обʼєднати Індію та побудувати сильнішу державу.

Водночас голова уряду Пакистану Шахбаз Шариф заявив про порушення міжнародних законів і дав зрозуміти, що регіон без боротьби не віддадуть, і наголосив, що права кашмірців «виборюватимуть на всіх рівнях».

Влада Пакистану має намір звернутися до ООН, Євросоюзу та Організації ісламського співробітництва, щоб домогтися міжнародної підтримки у визнанні рішення Індії незаконним.

Джамму та Кашмір — це територія на півночі Індії і єдиний регіон країни, де більшість населення мусульмани. Вона є предметом суперечки між Індією і Пакистаном з 1947 року, коли Британська Індія, отримавши незалежність, розділилася на дві держави за релігійною ознакою. Більшість жителів Кашміру — мусульмани, і спочатку передбачалося, що цей регіон відійде до Пакистану, але махараджа (князь) Кашміру індус Харі Сінгх ухвалив увійти до складу Індії, що викликало масове невдоволення населення князівства. У результаті спалахнула перша індо-пакистанська війна.

Остання, маленька війна тут була у 2019 році. За область Ладакх, де більшість населення буддисти, у індусів конфлікти з Китаєм — періодично вони призводять до прикордонних сутичок і перестрілок.