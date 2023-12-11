Yle: Лідер нацистського угруповання «Русич» залишиться під вартою у Фінляндії

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Окружний суд Гельсінкі вирішив залишити під вартою співзасновника диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич», неонациста Яна Петровського.

Про це пише Yle.

Суд проходив у закритому режимі і не розголошував особу затриманого, але, за інформацією Yle, справа стосувалася саме Петровського.

Верховний суд Фінляндії, що розглядав справу про екстрадицію Петровського, 8 грудня постановив звільнити його. Україні в екстрадиції відмовили. Ухвалюючи рішення, суд послався на 3 статтю Європейської конвенції з прав людини. Верховний суд вважає, що в українських вʼязницях Петровському можуть загрожувати тортури. У статті йдеться, що «ніхто не може зазнавати тортур чи нелюдського ставлення або такого, що принижує гідність». Однак після звільнення Петровського знову взяли під варту, щоб зʼясувати умови його перебування в країні.

Оскільки прикордонна служба вважала за необхідне продовжити затримання, їй довелося передати справу до окружного суду Гельсінкі.