Yle: Лідер нацистського угруповання «Русич» залишиться під вартою у Фінляндії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Окружний суд Гельсінкі вирішив залишити під вартою співзасновника диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич», неонациста Яна Петровського.
Про це пише Yle.
Суд проходив у закритому режимі і не розголошував особу затриманого, але, за інформацією Yle, справа стосувалася саме Петровського.
Верховний суд Фінляндії, що розглядав справу про екстрадицію Петровського, 8 грудня постановив звільнити його. Україні в екстрадиції відмовили. Ухвалюючи рішення, суд послався на 3 статтю Європейської конвенції з прав людини. Верховний суд вважає, що в українських вʼязницях Петровському можуть загрожувати тортури. У статті йдеться, що «ніхто не може зазнавати тортур чи нелюдського ставлення або такого, що принижує гідність». Однак після звільнення Петровського знову взяли під варту, щоб зʼясувати умови його перебування в країні.
Оскільки прикордонна служба вважала за необхідне продовжити затримання, їй довелося передати справу до окружного суду Гельсінкі.
- Яну Петровському в Україні інкримінують участь у терористичних злочинах у лавах «Русича» у 2014—2015 роках на Донеччині та Луганщині. Петровський разом із неонацистом Олексієм Мільчаковим є співзасновником ДШРГ «Русич» і був командиром групи, коли Мільчаков був поранений. Петровському в Україні загрожує від 8 до 15 років колонії.
- У Фінляндії за запитом України про екстрадицію Петровського затримали в серпні 2023 року. Це сталося в аеропорту Гельсінкі, коли він збирався вилетіти до Ніцци. Згодом стало відомо, що у Фінляндію він заїхав під імʼям Воїслав Торден. Завдяки навчанню його дружини в цій країні він оформив собі посвідку на проживання. При цьому Петровський перебуває під санкціями ЄС і США, але вони накладені на його справжнє імʼя.
- Фінські правоохоронці почали розслідувати наявність підстав для початку попереднього розслідування злочинів Петровського.