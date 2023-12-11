На кордоні України та Польщі розблокували пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ»

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На кордоні Польщі та України зняли блокаду з руху вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ».

Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

З 14:00 на пункті пропуску відновили стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів — зараз вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються — вони прямуватимуть у бік Польщі.

Блокування пункту пропуску тривало понад місяць. Раніше польські перевізники заявляли, що продовжать блокаду пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на українсько-польському кордоні до 1 лютого 2024 року.

Що відбувається на західному кордоні України?

6 листопада польські перевізники влаштували страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажівок: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин». Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють з ринку польських підприємців. Поляки відкидають спільні пропозиції Єврокомісії, України й Польщі та вимагають повернутися до системи дозволів. Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі. 16 листопада до польських колег приєдналися словацькі перевізники. Попереджувальна акція тривала годину.

За оцінкою Федерації роботодавців України, збитки, яких зазнала українська економіка через польських протестувальників, уже перевищили €400 мільйонів. За час протесту на кордоні померли два українських водії.