У Великій Британії знайшли рештки величезного динозавра. Довжина його черепа — два метри

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BBC News

У Великій Британії, у графстві Дорсет, зі скель узбережжя витягли гігантський череп пліозавра — це величезний динозавр, який населяв океан близько 150 мільйонів років тому. Довжина знайденого скамʼянілого черепа склала два метри, що робить пліозавра одним із найбільших хижаків, які коли-небудь жили на планеті.

Про це пише BBC.

Знайдений череп є унікальним, адже він зберігся повністю — нижня щелепа та верхній череп зʼєднані разом. У більшості випадків науковці знаходять лише частину скамʼянілостей.

BBC News

У динозавра було 130 зубів. Задня сторона кожного зуба ребриста, що допомагало хижаку проткнути тіло жертви, а потім швидко завдати другого удару.

BBC News

Довжина динозавра становила 10—12 метрів, він мав чотири потужні кінцівки, схожі на ласти. Він був головним хижаком у доісторичному океані. Пліозавр харчувався іншими динозаврами, зокрема й слабшими представниками свого виду.

BBC News

Щелепи пліозавра стискали жертву з силою 33 тисячі ньютонів. Для порівняння, найпотужніші щелепи серед нині живих тварин мають морські крокодили — 16 тисяч ньютонів. Відтепер науковці намагатимуться знайти рештки тіла тварини.