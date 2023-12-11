Росіяни проведуть президентські вибори на окупованих територіях України

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Російський ЦВК вирішив проводити «вибори» президента рф на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України. За російськими законами, на цих територіях введений воєнний стан.

Уперше в росії вибори президента будуть триденними — з 15 до 17 березня 2024 року. Російський президент путін вже заявив, що висуватиме свою кандидатуру на нові вибори. Він іде на пʼятий термін.

У разі перемоги на наступних виборах путін буде президентом рф до 2030 року.