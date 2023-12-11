Начальник штабу ЗС Філіппін був на борту корабля, що зіткнувся з китайським судном у Південнокитайському морі
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Philippine Coast Guard
Філіппіни заявили, що на кораблі, який китайська берегова охорона протаранила напередодні, перебував начальник штабу філіппінських Збройних сил Ромео Браунер.
Про це повідомляє Reuters.
Браунер сказав філіппінській радіостанції DZBB, що не постраждав під час інциденту. На його думку, Китай не знав, що він був на борту судна.
Філіппіни викликали посла Китаю і назвали дії КНР у Південнокитайському морі «загрозою миру, порядку та безпеці».
Президент Філіппін Фердинанд Маркос — молодший дедалі частіше скаржиться на «агресивну» поведінку Китаю і прагне налагодити тісніші стосунки зі Сполученими Штатами.
- Малайзія, Філіппіни, Бруней, Тайвань і Вʼєтнам оскаржують претензії Китаю на майже все Південнокитайське море. Суперечки точаться десятиліттями, але останніми роками напруженість зросла. Китай активно нарощує військову присутність у Південнокитайському морі та вже відкрито погрожував війною Тайваню.
- У 2016 році міжнародний трибунал у Гаазі виніс рішення проти претензій Китаю в Південнокитайському морі, але Пекін не визнав цього рішення.
- Напередодні Філіппіни заявили, що берегова охорона Китаю атакувала три філіппінські судна з водометів. Також філіппінська берегова охорона стверджує, що китайський корабель навмисне протаранив їхнє судно, через що в того відмовив двигун.
- Берегова охорона Китаю також заявила, що філіппінське судно навмисно протаранило китайський корабель. Китайці стверджують, що два філіппінські судна, ігноруючи неодноразові попередження, «незаконно увійшли у води, прилеглі до рифу Ренай на островах Наньша, без дозволу китайського уряду».