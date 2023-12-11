Словацькі перевізники продовжили блокаду кордону з Україною

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Держприкордонслужба

Спілка перевізників Словаччини (UNAS) продовжила блокаду кордону з Україною на прикордонному пункті «Вишнє Німецьке — Ужгород».

«Президія Спілки словацьких вантажних перевізників — UNAS — ухвалила рішення 10 грудня 2023 продовжити акцію протесту на КПП «Вишнє Німецьке — Ужгород» з з 15:00 11 грудня до подальшого повідомлення», — йдеться у заяві організації.

Словацькі перевізники стверджують, що вʼїзд до Словаччини заблокують лише для для вантажних перевезень. Особистий транспорт не обмежуватимуть.