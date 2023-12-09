У столиці демонтують памʼятник Миколі Щорсу

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У Києві комунальники демонтують памʼятник Миколі Щорсу.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Для демонтажу конструкції можуть тимчасово частково перекривати рух бульваром Тараса Шевченка.

З монумента радянському діячу в центрі столиці вже зняли охоронний статус. Памʼятник передадуть до Державного музею авіації України ім. О. К. Антонова.

Микола Щорс — радянський військовий діяч, був одним з військових командирів більшовиків під час радянсько-української війни 1917—1921 років.