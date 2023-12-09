Убивство вчителя під Парижем: причетних до його смерті підлітків засудили

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Samuel Paty / Flickr

Суд у Франції виніс вирок шістьом підліткам, яких звинуватили у причетності до вбивства вчителя Самюеля Паті у 2020 році.

Про це пише французьке медіа BFMTV.

Пʼятьох обвинувачених судили за змову для насильства, а шостого — за наклеп. Їх судили в паризькому дитячому суді, оскільки на момент вбивства вчителя підсудним було від 13 до 15 років. Судове засідання пройшло в закритому форматі.

Вироки різняться — від 14 місяців ув’язнення до шести місяців носіння електронного браслету.

Що сталося із Самюелем Паті?

17 жовтня в місті Конфлан-Сент-Онорін, за десять кілометрів від Парижу, 18-річний Анзоров обезголовив учителя місцевої школи Семюеля Паті за образу пророка Мухаммеда. Як писали медіа, учитель читав лекції з громадянського виховання і показав учням карикатури на пророка, які викликають негативну реакцію серед мусульман. Лекція стосувалася релігійного екстремізму.

Після вбивства Анзор опублікував у Twitter фото відрізаної голови та звернувся до президента країни: «Я стратив одного з твоїх псів, який посмів принизити Мухаммеда», — написав він. Поліція намагалася затримати хлопця, але він став погрожувати ножем. Його застрелили. Перед смертю він нібито крикнув: «Аллаху акбар». Як зʼясувалося згодом, злочинець — уродженець Москви.

Протягом 17—18 жовтня 2020 року правоохоронці затримали 11 людей за підозрою у причетності до організації вбивства. Пізніше затримали чотирьох школярів, які могли навести вбивцю на викладача.