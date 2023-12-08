«Кого ще має вбити росія?» — Мінспорту засудило рішення МОК про допуск росіян до Олімпіади

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Reuters / «Бабель»

Очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний назвав безвідповідальним рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити російських і білоруських спортсменів до Ігор 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Нещодавно Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах анонсував, що відповідне рішення МОК буде ухвалювати лише в березні наступного року.

«Ми пояснювали міжнародним партнерам та олімпійському комітету, що російські спортсмени мають такі ж паспорти, що й окупанти. А це означає, що вони несуть частину відповідальності за смерті українців. Нейтральність у часи, коли в Європі триває найкривавіша війна з часів Другої світової — означає безвідповідальність і мовчазне потурання вбивцям», — заявив Бідний.

У Міністерстві рішуче засудили «безвідповідальне» рішення членів виконавчого комітету МОК.

«Що ще має зробити росія? Кого ще має вбити росія, щоб Міжнародний олімпійський комітет нарешті зняв рожеві окуляри щодо країни-терористки?» — сказав очільник Міністерства молоді та спорту України.

Рішення Виконавчої комісії МОК допустити росіян і білорусів до Олімпіади також засудив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«МОК фактично дав росії зелене світло на використання Олімпіади як зброї. Тому що Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні. Я закликаю всіх партнерів рішуче засудити це ганебне рішення, яке підриває олімпійські принципи», — заявив Кулеба.

Рішення щодо участі України в Олімпійських і Паралімпійських іграх 2024 року ухвалять пізніше — після консультації Міністерства молоді та спорту з українською спортивною спільнотою та з вищим політичним керівництвом країни.