Пʼять українських фільмів потрапили до кваліфікаційних списків на «Оскар»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Американська кіноакадемія оприлюднила кваліфікаційні списки фільмів, допущених до розгляду на «Оскар» — у переліку є пʼять українських стрічок. Наразі відомі списки в категоріях «Повнометражний анімаційний фільм», «Повнометражний документальний фільм» і «Міжнародний повнометражний фільм».
- «20 днів у Маріуполі», режисер Мстислав Чернов.
Робота потрапила одразу до двох списків: «Повнометражний документальний фільм» і «Міжнародний повнометражний фільм». Стрічку створили міжнародні журналісти Associated Press, які залишалися в оточеному окупантами Маріуполі та зафільмували облогу міста від самого нападу російських військ уранці 24 лютого 2022 року.
Крім стрічки Чернова, до кваліфікаційних списків у номінації «Повнометражний документальний фільм» потрапили ще чотири українські та копродукційні фільми:
- «Фотофобія» Івана Остроховського і Павола Пекарчика.
Фільм розповідає про 12-річного Нікі, який з родиною ховається від війни і живе на станції харківського метро.
- «Звідки куди» Мачека Хамели.
Це документальне роуд-муві, через яке режисер розповідає про своїх пасажирів на початку повномасштабного вторгнення.
- «Гартовані гнівом» Лесі Калинської і Руслана Батицького.
Це історія стосунків двох людей протягом дев’яти років: від Революції гідності до повномасштабного російського вторгнення.
Ще один фільм у списку — «Батьківщина» режисерів Ханни Бадзяки й Александера Міхалковіча, знятий разом Швецією і Норвегією, розповідає про протести 2020 року в Білорусі й досліджує культуру насильства і знущань у білоруській армії, яка створює травмоване покоління.
- Церемонія нагородження 96-ї премії «Оскар» відбудеться в ніч на 11 березня. Вона традиційно пройде в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Ведучим церемонії стане американський комік Джиммі Кіммел. Для нього це буде вже вчетверте: вперше це сталося у 2017 році, а далі Кіммел виходив на сцену головної кінопремії світу у 2018 та 2023 роках.