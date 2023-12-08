Мера Сум Лисенка відсторонили від посади ще на 2 місяці
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- Костя Андрейковець
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Олександр Лисенко / Facebook
Вищий антикорупційний суд продовжив до 8 лютого, ще на два місяці, строк відсторонення Олександра Лисенка від посади міського голови Сум.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Лисенка разом з директором департаменту інфраструктури Сумської міської ради Олександром Журбою на початку жовтня викрили на хабарі 2 130 000 гривень. За даними слідства, вони вимагали гроші у підприємців, а якщо ті відмовлялися — то їхньому бізнесу погрожували штучними перешкодами. Лисенку і Журбі загрожує від 4 до 8 років ув’язнення.
- Ввечері 4 жовтня 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. 6 жовтня його відпустили під заставу три мільйони гривень.
- Журбу 4 жовтня також відправили в СІЗО. 10 жовтня він вийшов під заставу 1 476 200 гривень. Напередодні, 9 жовтня, Лисенка на два місяці відсторонили від посади мера.