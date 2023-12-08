У Новогродівці завершили пошукову операцію. Чотири людини загинули

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Національна поліція України

Правоохоронці завершили пошукові роботи в Новогродівці Донецької області. Російська ракета забрала життя чотирьох людей: молодої родини та 62-річного чоловіка.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Один із знайдених на місці обстрілу фрагментів тіла належить 33-річній жінці, яку шукали тиждень. Особу загиблої встановили за допомогою ДНК-аналізу. Раніше, 4 грудня, з-під завалів дістали тіло 8-річної дитини. Уже пізніше правоохоронці за допомогою ДНК-експертизи ідентифікували 35-річного чоловіка — ним виявився батько загиблої дівчинки.

Першого загиблого знайшли 30 листопада, коли в будинок влучила російська ракета С-300.