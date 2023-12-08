Чат-бот Ілона Маска Grok став доступний для американських користувачів Х Premium+

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Чат-бот зі штучним інтелектом Grok, розроблений компанією xAI Ілона Маска, став доступним користувачам Premium+ соціальної мережі X (колишній Twitter) у США.

Premium+ коштує $16 на місяць. Довгострокові передплатники отримають пріоритетний доступ до Grok, повноцінне впровадження якого, як очікується, завершиться наступного тижня.

Grok відповідає на запитання в діалоговому режимі, спираючись на базу знань, що використовується для навчання моделей штучного інтелекту в ChatGPT і Google Bard. За словами Маска, чат-бот має «гострий розум і бунтарський характер», коли інші ШІ не дозволяють собі такого.

Слово Grok придумав письменник-фантаст Роберт А. Хайнлайн ще в 1961 році. Воно зустрічається в його романі «Чужинець на чужій землі». Зараз цей термін використовують у технічних колах, щоб вказати на глибоке розуміння.