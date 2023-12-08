Парламент посилив незалежність антикорупційної прокуратури. Деякі норми «правок Лозового» не скасували

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Transparency International Ukraine

Верховна Рада у другому читанні та в цілому проголосувала за законопроєкт № 10060, який посилює самостійність і незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив, що за проєкт закону проголосували 298 народних депутатів.

Ухвалений законопроєкт виводить САП зі структури Офісу генерального прокурора та організовує її в окремий орган прокуратури. Фактично він змінює статус САП. Також документ вдосконалює процедури відбору прокурорів і призначення на адміністративні посади в САП, створює процедуру дисциплінарних проваджень щодо прокурорів і визначає механізм підзвітності керівництва прокуратури, включно з оцінкою ефективності та зовнішнім аудитом з боку незалежних експертів.

Железняк окремо зазначив, що в законопроєкті скасовані деякі норми щодо «правок Лозового», але частково. Ці так звані поправки стосуються строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскаржувати повідомлення про підозру тощо.

Антикорупційна організація Transparency International Ukraine пише, що законотворці не врахували критичні рекомендації:

Скасувати безумовне закриття справи судом за спливом строків розслідування, запроваджене «поправками Лозового».

Надати САП можливості клопотати про екстрадицію без Офісу генпрокурора.

Надати керівнику САП змогу самостійно порушувати кримінальні справи щодо нардепів.

У Раді наразі є два законопроєкти, які скасовують «поравки Лозового» — це № 10100 і № 10060-2 (альтернативний ухваленому). Тобто законопроєкт, який ухвалили сьогодні, — лише перший крок.

Железняк після першого голосування в Раді зазначав, що цей документ — «маяк» для Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу і країн «Великої сімки» (G7).