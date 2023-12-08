Маршут від станції «Теремки» до «Либідської» дублюватиме наземний транспорт
- Автор:
- Ліза Бровко
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itc.ua
У Києві від метро «Теремки» до «Либідської» курсуватиме наземний транспорт, який продублює маршрути закритої ділянки метро.
Про це пише Київська міська державна адміністрація.
На тимчасовому автобусному маршруті № 2м «Кібернетичний центр — ст. м. «Теремки» — ст. м. «Либідська» працюватимуть 60 автобусів з інтервалом руху в одну хвилину.
Тимчасовий тролейбусний маршрут № 43к «Кібернетичний центр — ст. м. «Либідська» матиме 20 тролейбусів, які їздитимуть з інтервалом у три хвилини.
Шлях автобусного маршруту № 38 продовжується до станції метро «Либідська». На ньому працюватимуть 5 автобусів з інтервалом у 17 хвилин.
Рух тролейбуса № 50 «Вул. Милославська — ст. м. «Либідська» тимчасово припиняється.
Водночас на тролейбусному маршруті № 50к «вул. Милославська — пл. Дарницька» збільшують кількість рухомого складу — працюватимуть десять тролейбусів з інтервалом у девʼять хвилин. Це має перенаправити пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії на Святошинсько-Броварську.
- Раніше КМДА повідомила, що в Києві на пів року обмежать рух синьою гілкою метро від «Деміївської» до «Теремків» з 9 грудня.
- Однак рух поїздів у столичному метро між станціями «Теремки» і «Деміївська» зупинили вже опівдні 8 грудня. Громадська ініціатива «Пасажири Києва» пише, що між станціями метро «Деміївська» і «Либідська» сталася розгерметизація тунелю й вода пішла на колії. У соцмережах зʼявилися відео з підтопленнями, а на «Либідській» вже не пускають людей.