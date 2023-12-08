Суд Фінляндії звільнив лідера нацистського угруповання «Русич». Україні в його екстрадиції відмовили
- Автор:
- Костя Андрейковець
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meduza.io
Верховний суд Фінляндії постановив звільнити співзасновника диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич», неонациста Яна Петровського. Україні в екстрадиції Петровського відмовили.
Про це пише фінська газета Helsingin Sanomat.
Суд, приймаючи рішення, послався на 3 статтю Європейської конвенції з прав людини. Умови утримання в українських вʼязницях порушують її, вважає суд, і Петровському можуть загрожувати тортури. У статті йдеться, що «ніхто не може піддаватися тортурам чи нелюдському поводженню або такому, що принижує гідність».
- Яну Петровському в Україні інкримінують участь у терористичних злочинах у лавах «Русича» у 2014—2015 роках на Донеччині та Луганщині. Петровський разом із неонацистом Олексієм Мільчаковим є співзасновником ДШРГ «Русич» і був командиром групи, коли Мільчаков був поранений. Петровському в Україні загрожує від 8 до 15 років колонії.
- У Фінляндії за запитом України про екстрадицію Петровського затримали в серпні 2023 році. Це сталося в аеропорту Гельсінкі, коли він збирався вилетіти до Ніцци. Згодом стало відомо, що у Фінляндію він заїхав під імʼям Воїслав Торден. Завдяки навчанню його дружини в цій країні він оформив собі посвідку на проживання. При цьому Петровський перебуває під санкціями ЄС і США, але вони накладені на його справжнє імʼя.