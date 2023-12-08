Суд Фінляндії звільнив лідера нацистського угруповання «Русич». Україні в його екстрадиції відмовили

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Верховний суд Фінляндії постановив звільнити співзасновника диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич», неонациста Яна Петровського. Україні в екстрадиції Петровського відмовили.

Про це пише фінська газета Helsingin Sanomat.

Суд, приймаючи рішення, послався на 3 статтю Європейської конвенції з прав людини. Умови утримання в українських вʼязницях порушують її, вважає суд, і Петровському можуть загрожувати тортури. У статті йдеться, що «ніхто не може піддаватися тортурам чи нелюдському поводженню або такому, що принижує гідність».