Сину президента США Хантеру Байдену висунули нові звинувачення, зокрема в ухиленні від сплати податків
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Paul Morigi / Getty Images for World Food Program USA
Міністерство юстиції США висунуло нові звинувачення Хантеру Байдену, сину президента США Джо Байдена. Його звинувачують у несплаті податків щонайменше на $1,4 мільйона.
Про це повідомляє CNN.
Звинувачення охоплюють девʼять пунктів, зокрема ухилення від сплати податків і подання неправдивої податкової декларації. Якщо Хантера Байдена визнають винним за цими звинуваченнями, йому може загрожувати до 17 років вʼязниці.
Хоча син Байдена і сплатив свої податки з 2018 року, прокурори стверджують, що він вносив у декларацію «неправдиві дані про доходи від бізнесу з метою ухилення від сплати податків». Замість сплати податків Байден-молодший «витрачав мільйони на екстравагантний спосіб життя».
Адвокат Хантера Байдена Аббе Лоуелл заявив, що його підзахисного «звинувачують через прізвище Байден». Білий дім офіційно нові звинувачення не коментував.
- Розслідування проти Хантера Байдена розпочалося у 2018 році. Улітку 2023 року він уклав угоду з Мінʼюстом, за якою мав визнати себе винним у двох податкових правопорушеннях, скоєних у 2017—2018 роках. За це з Хантера мали зняти звинувачення в незаконному зберіганні зброї, однак суд відхилив угоду, пославшись на втручання в розслідування. У жовтні 2023 року під час судового засідання Хантер Байден не визнав себе винним у незаконному зберіганні зброї. Якби він погодився зі звинуваченням, йому б загрожувало до 25 років увʼязнення і штраф у $750 тисяч.