У Данії заборонили спалювати Коран
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Парламент Данії погодив поправки до законопроєкту, що забороняють спалювати примірники Корану в громадських місцях.
Про це повідомляє Reuters.
Заборону підтримали 94 депутати. Проти проголосували 77 парламентарів. Оновлений закон набуде чинності 14 грудня.
У серпні уряд Данії підготував законопроєкт, який заборонить спалювання примірників Корану та інших релігійних книг, наприклад, Біблії чи Тори. Для цього у законі планують розширити уже існуючий розділ який, серед іншого, забороняє спалювати прапори інших держав. Порушників планують карати штрафами або позбавленням волі на строк до двох років.
Критики цього рішення у Швеції та Данії стверджують, що будь-які обмеження на критику релігії, включно з спаленням Корану, підривають ліберальні свободи.
Центристський уряд Данії стверджував, що нові правила матимуть лише незначний вплив на свободу слова і що критика релігії іншими способами залишаться законною.
- Цього року демонстранти палили примірники Корану у Данії та в сусідній Швеції. Катар, Йорданія, Марокко, Туреччина, Обʼєднані Арабські Емірати, Іран і Ємен заявили у відповідь протести. В Іраку сотні протестувальників атакували й підпалили посольство Швеції, а таліби заборонили будь-яку діяльність Швеції в Афганістані.
- 18 серпня у Швеції жінка намагалася загасити вогонь, в якому палили Коран біля посольства Ірану. Вона кинулася до палаючої книги з вогнегасником. Жінку швидко затримали поліцейські, потім акцію продовжили.