У Данії заборонили спалювати Коран

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Reuters

Парламент Данії погодив поправки до законопроєкту, що забороняють спалювати примірники Корану в громадських місцях.

Про це повідомляє Reuters.

Заборону підтримали 94 депутати. Проти проголосували 77 парламентарів. Оновлений закон набуде чинності 14 грудня.

У серпні уряд Данії підготував законопроєкт, який заборонить спалювання примірників Корану та інших релігійних книг, наприклад, Біблії чи Тори. Для цього у законі планують розширити уже існуючий розділ який, серед іншого, забороняє спалювати прапори інших держав. Порушників планують карати штрафами або позбавленням волі на строк до двох років.

Критики цього рішення у Швеції та Данії стверджують, що будь-які обмеження на критику релігії, включно з спаленням Корану, підривають ліберальні свободи.

Центристський уряд Данії стверджував, що нові правила матимуть лише незначний вплив на свободу слова і що критика релігії іншими способами залишаться законною.