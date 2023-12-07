Уряд схвалив законопроєкт про доброчесне лобіювання та адвокацію. Він одна з умов вступу до ЄС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН
Кабінет міністрів 7 грудня схвалив законопроєкт щодо доброчесного лобіювання та адвокації в Україні.
Про це повідомили представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук і нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Закон про лобіювання і адвокацію є рекомендацією Єврокомісії стосовно вступу України в Європейський Союз, а також є частиною урядового плану проти олігархів.
Документ прописує поняття лобіювання, лобізм та адвокація, а також визначає, що це таке. Його мета — забезпечити правові засади лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів, дати нормативно-правове регулювання взаємодії посадовців із заінтересованими сторонами та суб’єктами лобіювання, а також запровадити прозорі механізми для роботи суб’єктів лобіювання із посадовцями та механізмів контролю.
«Доопрацьований законопроєкт враховує пропозиції надані коаліцією громадських організацій, зокрема, у частині про адвокацію. Адвокація не є лобізмом і це чітко зафіксовано у проєкті закону», — наголосив Мельничук.
У проєкті закону визначені термінологія у сфері лобіювання та адвокації, права та обов’язки суб’єктів, методи впливу, правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання, є розділ про створення реєстру прозорості, визначені порядок реєстрації у цьому реєстрі та винятки з нього, відкритий і безкоштовний доступ до реєстру та звітність суб’єкта лобіювання. Також в документі визначені механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання та адвокації за рахунок моніторингу дотримання законодавства.
Згідно із законопроєктом веде і відповідає за рєєстр Національне агентство з питань запобігання корупції (НАБУ). Сам рєєстр публічний — до нього вносять лобістські контракти, джерела фінансування, клієнтів та бенефіціарів.
Ухвалення закону про доброчесне лобіювання та адвокацію в Україні є одним із семи пунктів, які супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
- Україна отримала статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій для початку переговорів щодо вступу. Він містить низку реформ і законів, які Україні необхідно прийняти.
- Західні медіа писали, що ЄС офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу планує у грудні 2023 року. Єврокомісія вважає, що Україна повністю виконала чотири з семи умов.