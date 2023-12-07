У рейтингу Forbes «100 найвпливовіших жінок світу» на першому місці опинилася Урсула фон дер Ляєн

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European Parliament / Flickr

У рейтинг «100 найвпливовіших жінок світу» від Forbes US потрапили президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, співачка Тейлор Свіфт, яка напередодні стала Людиною року за версією Time, і навіть Барбі (вона на останньому місці).

На першому місці — Урсула фон дер Ляєн, яка стала першою жінкою на посаді президента Єврокомісії та відповідає за законодавство, що стосується понад 450 мільйонів європейців. Вона одна з найбільших прихильниць підтримки України.

Урсула фон дер Ляєн. European Parliament / Flickr

На другому місці опинилася Крістін Лагард — президентка Європейського Центрального банку. Вона теж є першою жінкою на цій посаді. Як голова європейської монетарної політики Лагард бореться «з критичним випробуванням — забезпеченням економічного зростання в умовах високої інфляції».

Крістін Лагард. wikimedia.org

Трійку лідерок замикає віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка стала першою жінкою, першою темношкірою та першою американкою південноазіатського походження на цїй посаді.

Камала Гарріс. Gage Skidmore / Flickr