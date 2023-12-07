Google запустив нову ШІ-модель Gemini та інтегрував її у чат-бот Bard
- Автор:
- Ліза Бровко
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Lauren Edvalson / Unsplash
Чат-бот Bard отримав найбільше оновлення за весь час завдяки новій моделі штучного інтелекту від Google — Gemini. Компанія каже, що це її найпотужніша модель.
Про це йдеться у пресрелізі від Google.
Gemini може працювати будь-де — від центрів обробки даних до смартфонів.
Перед презентацією ШІ-моделі Gemini Pro компанія протестувала її низкою галузевих стандартних тестів. У пресрезлізі пишуть, що в шести із восьми тестів Gemini Pro перевершила GPT-3.5.
Наразі можна спробувати Bard із Gemini Pro для отримання текстових підказок. Пізніше зʼявляться й інші можливості. Спочатку чат-бот з новою моделлю штучного інтелекту буде доступний англійською мовою.
На початку 2024 року Google представить Bard Advanced, який надасть користувачам доступ до найбільш досконалих моделей та можливостей, починаючи з Gemini Ultra — найбільшої і найпотужнішої моделі, яка створена для надскладних завдань і швидкого розуміння та реагування на різні типи інформації, зокрема тексти, зображення, аудіо, відео та коди.
Загалом Gemini оптимізована для трьох різних варіантів — Ultra, Pro та Nano.
- Google розробив свою відповідь СhatGPT — чат-бот Bard. Його відмінність у тому, що бот від Google може отримувати доступ до актуальної інформації з інтернету і має кнопку Google it, що відкриває пошук. Він доступний лише повнолітнім користувачам. Однак після запуску Bard компанія Google втратила $100 мільярдів ринкової вартості. Причина — чат-бот поділився недостовірною інформацією в рекламному відео.
- Пізніше Google інтегрувала чат-бот Bard у програми та сервіси — серед оновлень доступна і розширена українізація.