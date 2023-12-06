Ракети до ППО, HIMARS і снаряди. США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 мільйонів

Новини

Unsplash

США оголосили про надання Україні додаткової допомоги на $175 мільйонів.

Про це йдеться в повідомленні державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Новий пакет містить засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети й протитанкові ракети.

«Якщо Конгрес не схвалить запит президента на додаткове фінансування національної безпеки, це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який ми можемо надати Україні», — заявив Блінкен.

Пентагон згодом уточнив перелік озброєння, яке передають. Це:

ракети AIM-9M та AIM-7 до ППО;

боєприпаси до реактивних артилерійських систем HIMARS;

боєприпаси до артилерії 155 мм та 105 мм;

протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM;

протитанкові керовані ракети TOW;

переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin і AT-4;

транспорт, боєприпаси для розчистки мінних полів, понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї, запчастини та допоміжне обладнання, а також обладнання для захисту «критично важливої національної інфраструктури». Що саме означає останнє, у Пентагоні не уточнюють.

Ще у вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет фінансування на $106 мільярдів, з яких понад $61 мільярд призначається Україні, а решта на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону з Мексикою. Питання захисту кордону стало основним у розбіжностях між демократами й республіканцями в Конгресі. Саме воно гальмує схвалення запиту Білого дому.

Цього тижня Білий дім попередив, що у США закінчуються гроші для постачання Україні озброєння та техніки. Про це йдеться в офіційному листі, який директорка Офісу бюджетного управління Шаланда Янг надіслала спікеру Палати представників. За її інформацією, до середини листопада Міністерство оборони США використало 97% із $62,3 мільярда додаткового фінансування, яке воно отримало, а Держдепартамент використав усі $4,7 мільярда на військову допомогу, які були йому виділені.

Як писало агентство Reuters, США залучили великі інвестиції в економіку завдяки військовій допомозі Україні. Тому Вашингтон поширив дані про те, які штати отримали найбільшу фінансову вигоду від військової допомоги Україні, аби посилити підтримку з боку республіканців, які виступили проти продовження військової допомоги.