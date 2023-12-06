Ексспікер Палати представників США Кевін Маккарті йде з Конгресу
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Колишній спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки, республіканець Кевін Маккарті вирішив залишити Конгрес до кінця 2023 року.
Про це Маккарті повідомив у статті для The Wall Street Journal.
Він зазначив, що не шкодує про свою карʼєру в Конгресі США. Він перерахував свої досягнення на посаді — від співучасті в перемозі Республіканської партії на проміжних виборах до домовленості з Білим домом про зменшення дефіциту бюджету.
«Саме в цьому дусі я вирішив залишити Палату представників наприкінці цього року, щоб служити Америці по-новому. Я знаю, що моя робота тільки починається», — заявив Маккарті.
У колонці він написав, що планує зосередитись на партійній роботі, допомагаючи кандидатам із перемогою на виборах до Конгресу. Він також натякнув на намір допомогти «підприємцям і тим, хто схильний до ризику, повністю розкрити свій потенціал».
- На початку жовтня 2023 року Палата представників США усунула з посади спікера нижньої палати Конгресу, республіканця Кевіна Маккарті, який обіймав цю посаду з 7 січня 2023 року. Рішення підтримали 216 конгресменів, з них 8 республіканців та 208 демократів. Проти проголосували 210 республіканців. Відставка Маккарті показала розкол у республіканців, який веде до ще більшої невизначеності щодо бюджетної підтримки України в майбутньому.
- Новим спікером Палати представників став республіканець Майк Джонсон. За нього проголосував його попередник Кевін Маккарті. Джонсон відомий своєю підтримкою колишнього президента Дональда Трампа, а також критикою допомоги Україні.