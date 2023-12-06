Україна повернула з депортації та окупації ще вісьмох дітей

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Facebook / Дмитро Лубінець

Україна повернула вісім дітей з тимчасово окупованих територій та росії за посередництва Катару.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років скоро воззʼєднаються зі своїми родинами та зустрінуть свята в обіймах своїх близьких в Україні.

Діти змогли повернутися в Україну завдяки спільній роботі з Катаром, який уже вдруге долучається до процесу повернення депортованих дітей.