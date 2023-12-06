Україна повернула з депортації та окупації ще вісьмох дітей
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Facebook / Дмитро Лубінець
Україна повернула вісім дітей з тимчасово окупованих територій та росії за посередництва Катару.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років скоро воззʼєднаються зі своїми родинами та зустрінуть свята в обіймах своїх близьких в Україні.
Діти змогли повернутися в Україну завдяки спільній роботі з Катаром, який уже вдруге долучається до процесу повернення депортованих дітей.
- Учора, 5 грудня, The Washington Post із посиланнями на джерела писала, що росія погодилася повернути в Україну шістьох депортованих дітей за посередництва Катару. Планується, що діти вирушать до України через Білорусь. Найімовірніше, йдеться про саме цих дітей. Омбудсмен Дмитро Лубінець дякує посольству України в Білорусі.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до росії, повернути вдалося менше 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.