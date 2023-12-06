У Голлівуді профспілка акторів уклала новий контракт з кіностудіями
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
У США профспілка SAG-AFTRA, що представляє голлівудських акторів, затвердила новий колективний договір.
Про це повідомило Variety.
За прийняття нового контракту висловилися 78% членів профспілки, проти — 22%. Явка склала 38%. Раніше цього року профспілка страйкувала 118 днів, поки не досягла попередньої угоди з голлівудськими студіями.
«Це золотий вік для SAG-AFTRA, і наш союз ніколи не був сильнішим», — заявила президент профспілки Френ Дрешер після остаточного затвердження контракту.
Домовилися, зокрема, про:
- збільшення мінімальних ставок на 7% у перший рік дії контракту та залишковий бонус у розмірі $40 мільйонів для акторів у потокових шоу;
- 75% бонусу для акторів, які зʼявляться в найбільш популярних шоу, створених для стримінгових платформ. Ще 25% — або приблизно $10 мільйонів за перший рік — підуть у Фонд розподілу бонусів за успіх, який розподілятиме гроші серед акторів інших стримінгових шоу;
- захист акторів від використання штучного інтелекту. Згідно з угодою, актори повинні дати згоду на реплікацію, а використання ШІ має бути викладено в «достатньо конкретних» рамках.
Крім того, в угоді є правила щодо самозаписних прослуховувань, онлайн-платформ для кастингу, а також зачіски та макіяжу для різних акторів.
- SAG-AFTRA оголосила страйк 13 липня після зриву переговорів з Гільдією продюсерів кіно і телебачення, а через 118 днів, 9 листопада, призупинила його — сторони досягли попередньої угоди. Якби члени проголосували проти, страйк, швидше за все, відновився б.
- Через страйк перенесли церемонію вручення премії «Еммі-2023» на чотири місяці — з вересня на 15 січня 2024 року.