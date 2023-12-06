Військові зможуть бронювати квитки «Укрзалізниці», навіть якщо вони розкуплені

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Міністерство інфраструктури

«Укрзалізниця» запускає сервіс замовлення квитків для військовослужбовців, який дозволить їм бронювати квитки, навіть якщо їх уже немає ву продажу.

Про це пише пресслужба перевізника.

Спецзамовлення квитків доступне на 17 найпопулярніших серед військових рейсів. Зокрема, це маршрути до міст, розташованих близько до зони бойових дій.

Щоб замовити квиток, потрібно залишити заявку на порталі не пізніше ніж за шість годин до відправлення поїзда, а потім викупити квиток у касі не пізніше ніж за годину до відправлення.

«Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили. Віримо, що це дозволить спростити життя тим, кому ми зобовʼязані свободою та життям», — сказав голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.