У Непалі затримали чоловіків, які вербували молодь до російської армії
- Автор:
- Софія Телішевська
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Поліція Непалу затримала десятьох людей, які незаконно стягували великі суми грошей за туристичні візи з безробітних молодих людей, яких потім незаконно вербували до російської армії.
Reuters повідомляє, що затримані перебувають під вартою.
«Ми обговорюємо цю справу з урядовими юристами та направимо їх до суду», — сказав начальник поліції округу Катманду Бхупендра Хатрі.
За його словами, затримані незаконно брали з кожного до $9 000 і відправляли «клієнтів» до росії за гостьовими (туристичними) візами, переважно через ОАЕ. Потім цих «туристів» вербували до російської армії.
«Це випадок контрабанди людей, […] організованої злочинності», — додав Хатрі.
- 5 грудня уряд Непалу вимагав від росії припинити вербовку і повернути з війська до 200 непальців, які задіяні у війні проти України. Також уряд вимагає повернути тіла шістьох загиблих у боях громадян і намагається домовитися з Україною про видачу одного полоненого.
- 4 грудня журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео допиту полоненого непальця. 22-річний чоловік розповів, що в нього закінчилася віза і він нібито не міг платити за навчання, тому пішов у російське військо. Йому пообіцяли 195 тисяч рублів (77 тисяч гривень), проте заплатили лише 4 тисячі (1 589 грн).
- Непал залишається вкрай ізольованою та бідною державою з високим рівнем безробіття. Цим користуються російські вербувальники, заманюючи безробітних непальців служити в окупаційних військах. Громадяни Непалу, крім своєї армії, можуть служити в арміях Британії та Індії. Утім, із росією таких домовленостей немає.