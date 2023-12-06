Президент підписав закон про скасування мораторію на податкові перевірки. Чому це важливо

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування мораторію на податкові перевірки.

Про це йдеться в картці законопроєкту № 10016-д.

Закон набуде чинності з 7 грудня, але раніше парламент проголосував про повернення податкових перевірок з 1 грудня (цю дату тоді перенесли з 1 листопада). Водночас мораторій на перевірки ФОПів першої та другої груп зберігатиметься до грудня 2024 року.

Документальні планові перевірки можуть стосуватися платників, які за 2021 рік:

мали у два рази більшу дебіторську заборгованість, ніж кредиторську;

мали рівень сплати податку на прибуток, менший за 50% по галузі, і ПДВ, менший за 50% по галузі;

річний дохід яких перевищує 10 мільйонів гривень, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

До плану-графіка проведення документальних планових перевірок також можуть включити платників податків, які:

виробляють (виробляли) або реалізовують (реалізовували) підакцизму продукцію;

займаються або займалися гральним бізнесом;

надають або надавали фінансові, платіжні послуги;

є нерезидентами і ведуть або вели діяльність через відокремлені підрозділи.

Перевірки не стосуватимуться підприємств на тимчасово окупованих територіях і територіях, де тривають бойові дії.

Чому це важливо?

Ухвалення цього законопроєкту — це одна з головних вимог Міжнародного валютного фонду. В уряді України очікують від МВФ у 2024 році траншів на суму $5,4 мільярда. Перед цим Фонд доповнив Програму розширеного фінансування (EFF) для України чотирма маяками: про Бюджетний кодекс, програму кредитування «5—7—9%», Державну податкову та Митну служби, Оператора ГТС.