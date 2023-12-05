Засновник «Громадського радіо» Максим Буткевич перебуває в колонії на окупованій частині Луганщини
- Автор:
- Анна Холоднова
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Український військовополонений, правозахисник і засновник «Громадського радіо» Максим Буткевич перебуває в колонії у Красному Лучі на окупованій території Луганщини.
Про це повідомляє видання «Ґрати».
Про це журналістам розповів адвокат Буткевича Леонід Соловйов, який отримав відповідь від російської Федеральної служби виконання покарань на запит про місцезнаходження полоненого.
- Правозахисник Максим Буткевич став до лав захисників України на початку березня 2022 року. Російські пропагандисти повідомили про взяття його в полон у районі захоплених пунктів Золоте і Гірське (Луганська область) 24 червня, опублікувавши відео допиту.
- Російський суд «ЛНР» дав Буткевичу 13 років колонії. Окупанти визнали його винним у нібито «воєнних злочинах».
- Кілька місяців про місцеперебування засновника «Громадського радіо» Максима Буткевича нічого не було відомо. Після засідання апеляційного суду, яке відбулося 22 серпня, Максима Буткевича мали етапувати.