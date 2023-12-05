Засновник «Громадського радіо» Максим Буткевич перебуває в колонії на окупованій частині Луганщини

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Український військовополонений, правозахисник і засновник «Громадського радіо» Максим Буткевич перебуває в колонії у Красному Лучі на окупованій території Луганщини.

Про це повідомляє видання «Ґрати».

Про це журналістам розповів адвокат Буткевича Леонід Соловйов, який отримав відповідь від російської Федеральної служби виконання покарань на запит про місцезнаходження полоненого.