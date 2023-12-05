Росія погодилася повернути в Україну ще шість депортованих дітей. Посередником у переговорах виступав Катар

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Росія погодилася повернути в Україну шістьох депортованих дітей за посередництва Катару. Планується, що діти вирушать до України через Білорусь.

Про це заявив державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолва Аль-Хатер, пише The Washington Post.

За даними джерел WP, мати одного з дітей — 11-річного хлопчика — українська військова, яка зараз перебуває в полоні окупантів. Його батько помер приблизно десять років тому, і тепер хлопчик залишиться з тіткою по материнській лінії. Досі він проживав у родичів в окупованій росією частині Донецькій області.

Інший 13-річний підліток гостював у бабусі в селі в росії. Він зустрівся з матірʼю в окупованому Сімферополі. Потім вони разом приїхали до Москви, а звідти вирушать до України. 15-річний підліток, який жив зі своєю бабусею під російською окупацією в Запорізькій області, воззʼєднається зі своєю матірʼю в Києві.

Восьмирічний хлопчик, який жив із бабусею в окупованій частині Луганської області, зустрівся зі своєю матірʼю після того, як Катар допоміг їй доїхати до Луганська. Катарські дипломати допомогли супроводити родину до Москви, і тепер вони повернуться в Україну через Білорусь.

Двоє інших дітей, які живуть із батьком і дорослою сестрою в росії, повернуться в Україну разом із сестрою, щоб воззʼєднатися з матірʼю.

Катар тривалий час виступає посередником між різними країнами, а також допомагає у звільненні заручників ХАМАС. Доха також вела переговори про звільнення американців з Ірану та була основним посередником у перемовинах із «Талібаном».