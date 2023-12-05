Тейлор Свіфт за рік отримає $100 мільйонів роялті зі Spotify. Її назвали найкращою артисткою 2023 року

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За 2023 рік співачка Тейлор Свіфт набрала на стримінговому музичному сервісі Spotify 26,1 мільярда прослуховувань — найбільше серед усіх виконавців. Після перемоги у Spotify Wrapped співачка заробить більше грошей, аніж хто-небудь заробляв на платформі.

За оцінкою Billboard, за прослуховування Свіфт вже заробила майже $97 мільйонів, а рік ще не закінчився. Якщо оцінити загальну кількість її прослуховувань за грудень, то це число може зрости до 27,2 мільярда, тобто до кінця року гонорари Свіфт за записану музику тільки від Spotify становитимуть $101 мільйон.

Якщо додати прибуток від релізів, то до кінця року співачка заробить на Spotify близько $131 мільйона.

Додавши інші платформи, включно з популярними Apple Music, YouTube Music та Amazon Music, Billboard підрахував, що до кінця року пісні Свіфт набрали загалом 38,3 мільярда прослуховувань. За оцінками Billboard, гонорари співачки сягатимуть приблизно $160 мільйонів.