Непал вимагає від росії припинити вербувати його громадян на війну проти України

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Уряд Непалу закликав росію не вербувати його громадян до російської армії та негайно відправляти будь-якого непальського солдата, який туди потрапив, назад на батьківщину. Це сталося після повідомлення про те, що шестеро непальців загинули на службі у війську рф.

Про це пише Reuters.

Непал вимагає від рф повернути тіла загиблих і виплатити компенсації їхнім родинам. Водночас країна намагається повернути з російського війська від 150 до 200 непальців, яких завербували на війну проти України.

Також тривають дипломатичні заходи, щоб звільнити з українського полону одного громадянина Непалу, який потрапив туди як солдат російської армії.

Непал закликає своїх громадян не вступати в армію жодної з країн, у яких іде війна або які ведуть війну.