Фінляндія вироблятиме для України артилерійські боєприпаси
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Український мілітарний портал
Фінляндія найближчим часом запустить виробництво артилерійських боєприпасів для України.
В інтервʼю газеті Iltalehti міністр оборони країни Антті Хяккянен заявив, що рішення про початок виробництва, ймовірно, ухвалять до Різдва. Переговори з цього питання у країні вже завершили.
«Наразі оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Ми маємо намір підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми ще більше підвищимо готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів», — додав Хяккянен.
- Заява міністра пролунала на тлі закликів Єврокомісії до країн-членів тиснути на свої оборонно-промислові комплекси для нарощування виробництва снарядів для України.
- 20 березня 2023 року країни-члени ЄС домовилися закупити для України й передати мільйон боєприпасів калібру 155-мм протягом наступних 12 місяців. Уже в жовтні Bloomberg писав — ЄС повідомив країнам-членам, що блок навряд чи виконає зобовʼязання до березня 2024. Минула більша частина заявленого терміну, а виконали лише 30% від мети.
- 29 листопада голова Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС виконає свою обіцянку поставити Україні мільйон боєприпасів, але це забере трохи більше часу, ніж хотілося б. Знадобляться кілька додаткових місяців.
- Того ж дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що із запланованого мільйона боєприпасів Євросоюз поставив Україні 300 тисяч.