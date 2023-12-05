Фінляндія вироблятиме для України артилерійські боєприпаси

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Український мілітарний портал

Фінляндія найближчим часом запустить виробництво артилерійських боєприпасів для України.

В інтервʼю газеті Iltalehti міністр оборони країни Антті Хяккянен заявив, що рішення про початок виробництва, ймовірно, ухвалять до Різдва. Переговори з цього питання у країні вже завершили.

«Наразі оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Ми маємо намір підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми ще більше підвищимо готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів», — додав Хяккянен.