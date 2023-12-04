Журнал Time оголосив претендентів на звання «Людина року». У переліку є володимир путін
- Автор:
- Анна Холоднова
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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»
Американський журнал Time включив президента рф володимира путіна до переліку претендентів на звання «Людина року». Переможця оголосять 6 грудня.
Загалом у шортлісті девʼять номінантів. А саме:
- голлівудські страйкарі, що протягом року призупиняли зйомки шоу та фільмів;
- Сі Цзіньпін. Журнал Time називає його «одним із найвпливовіших сучасних лідерів Китаю»;
- Тейлор Свіфт, яка у 2023 зʼїздила в тур Swift Eras, що має намір стати найкасовішим світовим туром усіх часів, і стала мільярдеркою;
- Сем Альтман, що повернувся на посаду генерального директора OpenAI за пʼять днів;
- прокурори Трампа, що висунули йому звинувачення в чотирьох окремих справах з більш ніж 90 пунктами;
- Барбі. Третій повнометражний фільм Грети Гервіг став найкасовішим фільмом 2023 року. Він заробив $1,4 мільярда;
- володимир путін;
- король Чарльз III, який у травні був офіційно проголошений королем Великої Британії;
- Джером Пауелл — голова Федеральної резервної системи, який відіграє ключову роль у регулюванні високої інфляції в США.
Від 1927 року «Людиною року» за версією Time щорічно стає людина, група людей чи концепція, які мали найбільший вплив на світ за останні 12 місяців. У 2022 році журнал Time назвав «Людиною року» президента України Володимира Зеленського і «дух України».