Новини

Журнал Time оголосив претендентів на звання «Людина року». У переліку є володимир путін

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Американський журнал Time включив президента рф володимира путіна до переліку претендентів на звання «Людина року». Переможця оголосять 6 грудня.

Загалом у шортлісті девʼять номінантів. А саме:

Від 1927 року «Людиною року» за версією Time щорічно стає людина, група людей чи концепція, які мали найбільший вплив на світ за останні 12 місяців. У 2022 році журнал Time назвав «Людиною року» президента України Володимира Зеленського і «дух України».