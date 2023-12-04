Британський криголам «Сер Девід Аттенборо» випадково зустрів найбільший у світі айсберг
- Автор:
- Анна Холоднова
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BAS/T.GOSSMAN/M.GASCOYNE/C.GREY
Королівське дослідницьке судно Великої Британії «Сер Девід Аттенборо» випадково зустрів найбільший у світі айсберг A23a.
Про це повідомляє BBC.
Корабель прямував до острова Сігні, коли A23a опинився на його шляху. Це сталося на північний схід від острова Джойнвіль, на краю Антарктичного півострова.
«Аттенборо» зібрав проби води навколо A23a. Навіть рухаючись зі швидкістю 10 вузлів (19 км/год), судну знадобилося кілька годин, щоб пропливти вздовж двох сторін айберга. За словами полярників, товщина деяких його частин може перевищувати 300 метрів.
- Айсберг A23a завбільшки 3 900 квадратних кілометрів відірвався від узбережжя Антарктиди в 1986 році і застряг на морському дні. Наразі айсберг перемістився приблизно на 1 500 км від місця, де він провів більше трьох десятиліть. Науковці прогнозують, що згодом він потрапить до Антарктичної циркумполярної течії, яка викине його на шляху, відомої як «алея айсбергів».
- Причиною того, що айсберг відірвався від дна, учені називають потоншення льоду, яке дало йому додаткову плавучість.