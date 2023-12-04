Метеорологічна зима в Києві почалася на десять днів раніше ніж зазвичай

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Альохін Дмитро / УНІАН

Метеорологічна зима в Київ прийшла на десять днів раніше за середню багаторічну дату. Уже 19 листопада середньодобова температура повітря в столиці почала знижуватись.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Середня осіння температура повітря у Києві склала +11,4 °С, що на 2,7 °С вище за середні багаторічні значення. Також цьогорічна осінь посіла друге місце серед найтепліших із 1881 року у столиці — фахівці зафіксували пʼять температурних рекордів і один рекорд із опадів.

Усі осінні місяці були теплішими, ніж зазвичай. Вересень мав найбільше позитивне відхилення — на 3,9 °С.

Найхолодніше календарної осені 2023 року в Києві було 23 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилася до 6,8 градуса морозу, а найтепліше — 24 вересня, коли максимальна температура пополудні досягла +29,1 °С.