З окупованої території повернули родину з двома дітьми

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Із тимчасово окупованих територій вдалося повернути родину з двома дітьми.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, нині сімʼя у безпечному місці. З нею працюють медики та психологи.

Над поверненням родини додому працювали організація Save Ukraine, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органи опіки та піклування, служба у справах дітей.