Вища рада правосуддя дозволила взяти під варту суддів Київського апеляційного суду, яких викрили на хабарі

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Facebook / Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Вища рада правосуддя дала згоду на утримання під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду, яких викрили на отриманні $35 тисяч хабаря за ухвалення «потрібного» рішення.

Про це повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура.

Центр протидії корупції пише, що йдеться про суддів Вʼячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та Юрія Сливу. За даними слідства, один із суддів запропонував представнику неназваної компанії за гроші скасувати арешт майна. За це йому та ще трьом суддям дали $35 тисяч.

Детективам НАБУ вдалося зафіксувати, що суддя Глиняний у розмові з Палеником нібито розповів, що у цій справі йому пропонують $15 тисяч за зняття арешту, пише ЦПК. На що Паленик повідомив, що через Дзюбіна їм пропонують $25 тисяч. Паленик припустив, що адвокати просто шукають, у кого дешевше розвʼязати питання, а Глиняний нібито погодився, що кращою є вища пропозиція.

Гроші передали 28 листопада — $10 тисяч суддя-посередник залишив собі, а $25 тисяч поклав у коробку з-під віскі, яку мав передати колегам. Ті уже поділили отримане між собою.