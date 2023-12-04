Yle: Росія намагалася перешкодити вступу Фінляндії і Швеції до НАТО за допомогою антиісламських демонстрацій

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Марієнко Андрій / УНІАН

Росіяни хотіли перешкодити вступу Фінляндії й Швеції до НАТО. Для цього в країнах планували влаштувати антиісламські демонстрації.

Про це йдеться в документі російської розвідки, який отримала редакція фінського Yle і російський проєкт розслідувань «Досьє».

У плані росіян йдеться, що демонстрації, які мали відбутися слідом за спаленням Корану у Швеції, мають посилити страх перед ісламом у країнах ЄС. Документ закликає до подальшого нагнітання цієї напруги. Однак у документі, що опинився в розпорядженні журналістів, немає ознак того, що росії вдалося реалізувати свої плани у Фінляндії.

Yle

У матеріалі російська спецслужба перелічує методи реалізації дестабілізаційної кампанії.

Зокрема, у великих містах Європи планувалися демонстрації, на яких би висміювали президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. План також передбачав створення антиісламських графіті.

Російський проєкт розслідувань «Досьє» отримав секретні папери двома порціями — наприкінці 2022 року і навесні цього року. Окрім документа про плани, центр «Досьє» отримав звіт про виконану операцію. У ньому описана російська дестабілізаційна кампанія, що відбулася в центрі Парижу в березні 2023 року. Тоді у французькій столиці організовували демонстрації проти ісламу й Туреччини.