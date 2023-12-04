Spotify звільняє 17% своїх співробітників, щоб зменшити витрати

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Генеральний директор Spotify Деніел Ек оголосив про скорочення штату. Очікується, що звільнять близько 1 500 людей, нині в компанії 9 241 співробітник.

Про це повідомив гендиректор своїм працівникам.

У листі до співробітників Ек сказав, що причини скорочень — уповільнення економічного зростання і підвищення витрат. За його словами, ці чинники змусять Spotify економити.

У своїх останніх звітах компанія повідомила про прибуток €65 млн за три місяці. Це був перший квартальний прибуток за понад рік — завдяки зростанню цін і збільшенню кількості передплатників.

Ек зазначив, що з огляду на нещодавні «позитивні» результати, оголошене скорочення робочих місць може здатися багатьом «напрочуд значним».

«Я усвідомлюю, що це вплине на багатьох людей, які зробили цінний внесок. Якщо бути відвертим, багато розумних, талановитих і працьовитих людей покинуть нас», — зауважив гендиректор.

Водночас він додав, що в компанії досі працює багато неефективних працівників, які займаються другорядною, менш важливою роботою.

Співробітники, які потраплять під скорочення, протягом п’яти місяців отримуватимуть вихідну допомогу і компанія покриватиме їхнє медичне обслуговування. А перші два місяці після звільнення робітникам надаватимуть послуги з працевлаштування.