У МЗС Угорщини заявили, що Порошенко хотів зустрітися з премʼєром Орбаном

Новини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що нардеп Петро Порошенко дійсно хотів зустрітися з угорським премʼєр-міністром Віктором Орбаном.

Про це передає угорський новинний портал Telex.

За словами Сіярто, зустріч мала відбутися з ініціативи Петра Порошенка. А Віктор Орбан, у свою чергу, «із задоволенням веде переговори з будь-ким», зокрема з колишніми лідерами іноземних держав.

Щодо теми зустрічі політиків, то очільник МЗС не став її називати, прокоментувавши це так: «не вганяймося в таку фантастику».