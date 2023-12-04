У МЗС Угорщини заявили, що Порошенко хотів зустрітися з премʼєром Орбаном
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що нардеп Петро Порошенко дійсно хотів зустрітися з угорським премʼєр-міністром Віктором Орбаном.
Про це передає угорський новинний портал Telex.
За словами Сіярто, зустріч мала відбутися з ініціативи Петра Порошенка. А Віктор Орбан, у свою чергу, «із задоволенням веде переговори з будь-ким», зокрема з колишніми лідерами іноземних держав.
Щодо теми зустрічі політиків, то очільник МЗС не став її називати, прокоментувавши це так: «не вганяймося в таку фантастику».
- 1 грудня Петра Порошенка вкотре не випустили за кордон у відрядження. У Верховній Раді пояснили, що скасували відрядження нардепа після отримання листа з грифом «Для службового користування», зміст якого він не може розголошувати.
- Наступного дня СБУ прокоментувала ситуацію і зазначила, що росія могла використати заплановану зустріч Порошенка з Віктором Орбаном, який відомий проросійською позицією, для провокацій на міжнародній арені і зниження підтримки іноземних партнерів.
- Сам Петро Порошенко повідомляв, що планував поїздку до Польщі та США, де в нього мали відбутися «десятки зустрічей». А пресслужба партії «Європейська солідарність» написала, що публікація СБУ неправдива.