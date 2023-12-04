Кількість загиблих від удару по будинку в Новогродівці зросла до трьох — знайшли тіло дитини

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Уночі 30 листопада російські окупанти обстріляли житловий будинок в Новогродівці на Донеччині. Сьогодні, 4 грудня, з-під завалів дістали тіло 8-річної дитини. Вона стала третьою загиблою від удару.

Про це пише МВС.

Батьків дитини — 33-річну жінку та 38-річного чоловіка — продовжують шукати. У громаді оголосили триденну жалобу.

Крім дитини, у будинку під завалами знайшли двох чоловіків віком 62 і 55 років.

Коли росіяни атакували Новогродівку, вони також били ракетами С-300 по Покровську і Мирнограду.