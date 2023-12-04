ЦАХАЛ розширив наземну операцію на всю територію Гази

Новини

Getty Images / «Бабель»

Армія оборони Ізраїлю розширює свої наземні операції на всю територію сектора Гази.

Про це заявив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, передає CNN.

За його словами, ізраїльські військові вестимуть операцію проти опорних пунктів ХАМАС.

Даніель Хагарі також наголосив на «важливості авіаційної підтримки, що її ВПС надають наземним силам», зазначивши, що авіаудари по штаб-квартирі ХАМАС, заводах з виробництва зброї, тунелях і місцях запуску ракет зменшують загрози наземній операції.

«Наша політика зрозуміла — ми силою завдамо удару по будь-якій загрозі для нашої території», — сказав він.