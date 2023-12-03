Офіс Генпрокурора розпочав розслідування страти українських військовополонених
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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DeepState / Telegram
Офіс Генпрокурора почав розслідувати відео страти беззбройних українських військових. За попередніми даними, це трапилося поблизу Степового в Покровському районі Донецької області.
На відео потрапив момент, як група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних сил України, які здавалися в полон. Убивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Досудове розслідування почали за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
- Напередодні відео розстрілу опублікував Telegram-канал DeepState. На кадрах видно, як група військових розстрілює двох інших військовослужбовців, що виходять із бліндажа, один з них тримає руки за головою. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що росіяни розстріляли беззахисних українських військових.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернеться до Організації Обʼєднаних Націй і Червоного Хреста через відео зі стратою українських військовополонених.