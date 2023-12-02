На словацькому кордоні на вʼїзд чекає майже тисяча вантажівок

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На словацькому кордоні на вʼїзд в Україну вранці 2 грудня чекали 955 вантажівок.

Про це повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська Укрінформу.

Така ситуація склалася в пункті пропуску «Вишнє Німецьке — Ужгород». Там наразі страйкують словацькі перевізники на знак солідарності з польськими колегами.

Крім того, на вʼїзд в Україну з Угорщини в пункті пропуску «Чоп (Тиса) — Захонь» очікують ще 1 100 автомобілів.

Союз далекобійників Словаччини оголосив 1 грудня про початок блокування пункту пропуску «Вишнє Німецьке — Ужгород». Словаки заявили, що ввезення комерційних вантажів допускатиметься зі швидкістю 4 вантажівки на годину. Водночас додали, що не обмежуватимуть перевезення гуманітарних вантажів, військової допомоги, живих тварин, палива й охолоджених (свіжих) товарів.

Що відбувається на західному кордоні України?

6 листопада польські перевізники влаштували страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажівок: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин». Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють з ринку польських підприємців. Поляки відкидають спільні пропозиції Єврокомісії, України й Польщі та вимагають повернутися до системи дозволів. Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі. 16 листопада до польських колег приєдналися словацькі перевізники. Попереджувальна акція тривала годину.

За оцінкою Федерації роботодавців України, збитки, яких зазнала українська економіка через польських протестувальників, уже перевищили €400 мільйонів. За час протесту на кордоні померли два українські водії.