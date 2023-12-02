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Тягачі й транспорт. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Автор:
Костя Андрейковець
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Уряд Німеччини оголосив про черговий військовий пакет для України. До нього увійшли:

Наразі Україна очікує зимовий пакет допомоги, у якому буде одна система ЗРК Patriot і додаткові системи ППО IRIS-T.