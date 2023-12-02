Німеччина підготувала другу групу військових ЗСУ для роботи із ЗРК Patriot

Новини

Luftwaffe

У Німеччині на одній з баз Військово-повітряних сил Люфтваффе підготували другу групу українських військових для роботи із зенітно-ракетним комплексом Patriot. Курс пройшли близько 70 солдатів і офіцерів ЗСУ. Він тривав понад шість тижнів.

Як передає Deutsche Welle, командувач багатонаціонального тренувального командування генерал-лейтенант Андреас Марлоу заявив, що в навчаннях брали участь досвідчені українські військові — у них за плечима роки служби в підрозділах протиповітряної оборони і досвід роботи з радянськими системами ППО С-300.

Курс розпочався 30 жовтня, після оголошення федерального канцлера Олафа Шольца і посла ФРН, що Україна отримає в зимовому пакеті військової допомоги ще одну ЗРК Patriot. Також у пакеті будуть самохідні зенітні установки Gepard для захисту критичної інфраструктури та системи ППО IRIS-Т. Йдеться саме про системи — з радарами і командними пунктами.