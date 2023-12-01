Міжнародний Червоний Хрест призупинив членство Білорусі. Причини

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Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця призупинила членство Білорусі через те, що голова білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов не пішов з посади на вимогу федерації.

Про це пише пресслужба.

Генеральний секретар Червоного Хреста Білорусі Дмитро Шевцов потрапив у розслідування після його заяв про ядерну зброю, переміщення українських дітей на білоруську територію та візиту в окуповані росією Луганськ і Донецьк.

Призупинення членства означає, що білоруський Червоний Хрест втрачає свої права як члена федерації, зокрема втрачає фінансування і право голосу на засіданнях.

Федерація відновить членство Білорусі тоді, коли місцевий Червоний Хрест зніме Шевцова з посади.