Британія відправила єдиних двох у країні панд назад до Китаю
- Автор:
- Ліза Бровко
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Pixabay
Шотландія відправляє назад до Китаю двох великих панд, які прожили в Единбурзькому зоопарку 12 років.
Про це пише Associated Press.
Панди Ян Гуан і Тянь Тянь останні, які залишають західні зоопарки після того, як термін дії угод про обмін закінчився і Китай не продовжив їх.
Ці панди були єдиними у Великій Британії. Після невдалих спроб розведення — природного та штучного — зоопарк заявив, що не планує продовжувати розведення цих тварин і зосередиться на захисті тих тварин, що перебувають під загрозою зникнення.
«Оскільки понад мільйон видів опинилися під загрозою зникнення, а наш природний світ переживає кризу, Ян Гуан і Тянь Тянь справили неймовірний вплив, надихнувши мільйони людей дбати про природу», — розповів виконавчий директор Королівського зоологічного товариства Шотландії Девід Філд.
Китай позичив панд зоопарку у 2011 році за 10-річною угодою, якуКитайська асоціація охорони дикої природи згодом продовжила ще на два роки.
Дипломатія панд
Китай вважає панд національним надбанням і понад пів століття використовує цих тварин для зміцнення дипломатичних відносин з іншими країнами. КНР позичає ведмедів іноземним зоопаркам, а ті через кілька років повинні повернути їхніх дитинчат у Китай, аби підтримати китайську програму з розведення цих тварин.
Від 1957 до 1983 року Китай подарував 24 панди дев’яти країнам: тодішньому Радянському Союзу, Північній Кореї, США, Великій Британії, Японії, Франції, Німеччині, Мексиці та Іспанії.
Китайські «посланники дружби» є і на Тайвані, попри напружені політичні відносини між країнами. Панду Туан Туана та його партнерку Юань Юань Китай подарував Тайваню у 2008 році. Імена панд разом означають «воззʼєднання» — ймовірно, це посилання на прагнення Пекіну поглинути Тайвань. У 2013 та 2020 році в Туан Туана та Юань Юань народилися дитинчата, але в листопаді 2022 року панда Туан Туан помер від некрозу мозку.
- У вересні 2023 року Китай вирішив забрати всіх своїх панд із зоопарків США. Панди вже не вважаються видом, що перебуває під загрозою зникнення, Китай будує власну мережу національних парків і, ймовірно, не має потреби відправляти їх за кордон для збереження і розведення.