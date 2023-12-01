Британія відправила єдиних двох у країні панд назад до Китаю

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Шотландія відправляє назад до Китаю двох великих панд, які прожили в Единбурзькому зоопарку 12 років.

Про це пише Associated Press.

Панди Ян Гуан і Тянь Тянь останні, які залишають західні зоопарки після того, як термін дії угод про обмін закінчився і Китай не продовжив їх.

Ці панди були єдиними у Великій Британії. Після невдалих спроб розведення — природного та штучного — зоопарк заявив, що не планує продовжувати розведення цих тварин і зосередиться на захисті тих тварин, що перебувають під загрозою зникнення.

«Оскільки понад мільйон видів опинилися під загрозою зникнення, а наш природний світ переживає кризу, Ян Гуан і Тянь Тянь справили неймовірний вплив, надихнувши мільйони людей дбати про природу», — розповів виконавчий директор Королівського зоологічного товариства Шотландії Девід Філд.

Китай позичив панд зоопарку у 2011 році за 10-річною угодою, якуКитайська асоціація охорони дикої природи згодом продовжила ще на два роки.

Дипломатія панд

Китай вважає панд національним надбанням і понад пів століття використовує цих тварин для зміцнення дипломатичних відносин з іншими країнами. КНР позичає ведмедів іноземним зоопаркам, а ті через кілька років повинні повернути їхніх дитинчат у Китай, аби підтримати китайську програму з розведення цих тварин.

Від 1957 до 1983 року Китай подарував 24 панди дев’яти країнам: тодішньому Радянському Союзу, Північній Кореї, США, Великій Британії, Японії, Франції, Німеччині, Мексиці та Іспанії.

Китайські «посланники дружби» є і на Тайвані, попри напружені політичні відносини між країнами. Панду Туан Туана та його партнерку Юань Юань Китай подарував Тайваню у 2008 році. Імена панд разом означають «воззʼєднання» — ймовірно, це посилання на прагнення Пекіну поглинути Тайвань. У 2013 та 2020 році в Туан Туана та Юань Юань народилися дитинчата, але в листопаді 2022 року панда Туан Туан помер від некрозу мозку.